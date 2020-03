"Sei du selbst" - das ist einer der wichtigsten Ratschläge, die Manfred Honeck jungen Dirigenten gern mitgibt. Der 61-jährige Musiker ist geboren und aufgewachsen in den Vorarlberger Alpen. Sein musikliebender Vater zog mit ihm und seinen acht Geschwistern nach dem frühen Tod der Mutter nach Wien. Dort hörte er zum ersten Mal die Musik Anton Bruckners. Der tief gläubige Komponist und seine Werke haben ihn "nie mehr losgelassen", sagt der Dirigent im Dlf.

Mit Authentizität zum Chefdirigenten

Manfred Honeck arbeitete als Bratschist unter anderem bei den Wiener Philharmonikern. Als Assistent von Claudio Abbado startete er seine Karriere als Dirigent. Er hat seitdem diverse Leitungspositionen übernommen, und war etwa Generalmusikdirektor an der Staatsoper Stuttgart. Heute gastiert er bei vielen namhaften Orchestern und ist seit 2008 Chefdirigent vom Pittsburgh Symphony Orchestra. Der vielfach ausgezeichnete Dirigent hat zahlreiche Aufnahmen gemacht und 2018 einen Grammy erhalten. Die Autorität des Dirigenten speist sich seiner Meinung nach aus Authentizität.

Musik-Laufplan

Titel: Messe in C-Dur - Krönungsmesse KV 317, Gloria

Länge: 02:26

Chor: Wiener Sängerknaben

Orchester: Wiener Symphoniker

Dirigent: Uwe Christian Harrer

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Philips

Best.-Nr: 4111392



Titel: 4 Motetten für gemischten Chor a cappella, Ave Maria

Länge: 03:55

Chor: NDR Chor

Dirigent: Simon Schouten

Komponist: Anton Bruckner



Titel: Symphonie Nr. 9, 3. Satz: Adagio - Sehr langsam, feierlich

Länge: 04:42

Orchester: Pittsburgh Symphony Orchestra

Dirigent: Manfred Honeck

Komponist: Anton Bruckner

Label: FRESH

Best.-Nr: FR-733



Titel: Geschichten aus dem Wiener Wald - Walzer opus 325

Länge: 03:37

Solist: Barbara Laister-Ebner

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Riccardo Muti

Komponist: Johann Strauß

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985470572



Titel: Symphonie Nr. 1, 2. Satz: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell

Länge: 03:08

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Gustav Mahler



Titel: Diabelli Variationen op. 120, Thema und Variation 1 bis 3

Länge: 04:56

Solist: Igor Levit (Klavier)

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88875060962



Titel: Konzert für Schlagzeug und Orchester, 2. Satz: Ostinato - Presto molto ritmico

Länge: 04:02

Solist: Martin Grubinger (Schlagzeug)

Orchester: NDR Radiophilharmonie

Dirigent: John Axelrod

Komponist: Bruno Hartl



Titel: Litanei D 343

Länge: 05:13

Solist: Matthias Goerne (Bariton)

Solist: Helmut Deutsch (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 2908759.60



Titel: Symphonie Nr. 5 in d-Moll, 4. satz: Allegro non troppo

Länge: 04:25

Orchester: Pittsburgh Symphony Orchestra

Dirigent: Manfred Honeck

Komponist: Dmitri Schostakowitsch

Label: FRESH

Best.-Nr: FR-724