Als Chefdramaturg der Frankfurter Oper gelang ihm mit Richard Wagners Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" in der Regie der Ost-Berlinerin Ruth Berghaus ein operngeschichtlicher Meilenstein gelungen, der bis heute wahlweise für Nostalgie oder Wutattacken sorgt. Bei Klaus Zehelein erhielt die gesellschaftspolitische Analyse der Stücke denselben Stellenwert wie die musikalische Interpretation. Diesen Weg beschritt er auch als Intendant der Stuttgarter Staatsoper und wurde dafür mehrfach mit der Auszeichnung als "Opernhaus des Jahres" belohnt.

Der studierte Germanist und Musikwissenschaftler wurde 1940 in Frankfurt am Main geboren. Er begann als Dramaturg an den Theatern in Kiel und Oldenburg, unterrichtete selbst Musiksoziologie und leitete die Theaterakademie August Everding in München. Heute lebt Klaus Zehelein in Berlin.

Musik-Laufplan

Titel: Soave sia il vento

aus: Cosi fan tutte

Länge: 04:04

Orchester: Glyndebourne Festival Orchestra

Leitung: Fritz Busch

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Naxos Historical

Best.-Nr: B01KQE8RNG



Titel: Espirito Sancto

Länge: 04:39

Interpret: Baden Powell

Komponist: Baden Powell

Label: Edel

Best.-Nr: B00I05YI5K

Plattentitel: Tres Thema



Titel: Not My Gig

Länge: 01:48

Interpret: Jimi Hendrix

Komponist: Jimi Hendrix

Plattentitel: It's not my gig



Titel: 6 kleine Klavierstücke

Länge: 05:42

Interpretin: Else Stock

Komponist: Arnold Schönberg



Titel: Glitter and be gay

aus: Candide

Länge: 06:34

Interpretin: Sarah Maria Sun

Komponist: Leonard Bernstein

Label: Mode Records

Best.-Nr: B0877XY99Z



Titel: Tu mi disarmi il finaco

aus: Didone abbandonata

Länge: 05:03

Interpret: Valer Sabadus

Komponist: Johann Adolph Hasse

Label: NAXOS

Best.-Nr: B00B50TD3E



Titel: La Rosa Enflorence

Länge: 03:48

Interpretin: Helene Schneidermann

Interpret: Motti Kastón

Komponist: Traditionell

Label: Edition HERA

Best.-Nr: HERA 02110

Plattentitel: Kleyne Lieder



Titel: Strange Fruit

Länge: 03:00

Interpretin: Billie Holiday

Komponistin: Billie Holiday

Label: ARTEMIS

Best.-Nr: B07215SLJT

Plattentitel: The Perfect Soul of Billie Holiday



Titel: Ihr die ihr autauchen werdet aus der Flut

aus: Intolleranza 1960

Länge: 02:40

Interpret: Bernhard Kontarsky

Komponist: Luigi Nono

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: B08DHPYKKW