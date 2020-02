Der energiereichste Gammablitz Rekordexplosion in fünf Milliarden Lichtjahren Entfernung

Am 14. Januar 2019 um 21.57 Uhr Mitteleuropäischer Zeit schlugen plötzlich die Gammastrahlensensoren an Bord des Swift-Satelliten der NASA an. 25 Sekunden lang registrierten die Instrumente die energiereichste je gemessene Strahlung eines Gammaausbruchs.

Von Dirk Lorenzen

