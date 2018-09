US-Präsident Trump hat der Opposition vorgeworfen, die Anschuldigungen gegen seinen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, Kavanaugh, zu instrumentalisieren.

Die Demokratische Partei hätte viel früher an die Öffentlichkeit gehen können und nicht erst zum Schluss des Berufungsprozederes, sagte Trump in Washington. Er fügte hinzu, Kavanaugh sowie dessen Frau und Kinder täten ihm leid. Der Richter habe nicht verdient, was ihm derzeit widerfahre.



Die Psychologie-Professorin Christine Ford war kürzlich an die Öffentlichkeit getreten, nachdem sie sich vor Wochen mit ihren Vorwürfen gegen Kavanaugh vertraulich an eine Abgeordnete der Demokraten gewandt hatte. Ford gibt an, Kavanaugh habe versucht, sie nach einer Schülerparty Anfang der 80er Jahre zu vergewaltigen. - Kavanaugh gilt als erzkonservativ und ist daher umstritten.