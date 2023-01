Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien (pa/Geisler-Fotopress)

Die Werteunion sei ein Verein klar außerhalb der CDU, der sich anmaße, den Diskurs in der Partei deutlich nach rechts verschieben zu wollen, in Richtung AfD, sagte Prien der Süddeutschen Zeitung. Die Wahl des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen zu ihrem Vorsitzenden sei nach einer Vielzahl von Entgleisungen der letzte Beleg dafür, dass eine Mitgliedschaft in dieser Gruppierung nicht zu christdemokratischen Werten passe.

Der Vorsitzende der Thüringer CDU-Landesgruppe im Bundestag, Hirte, plädierte im Deutschlandfunk für ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen. Man wolle mit ihm und seinem völkischen Vokabular nichts zu tun haben, sagte er.

