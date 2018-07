­2:0 für Erdoğan. Wie hätte er diese Vorlage nicht nutzen können. Perfekt serviert von Mesut Özil. Einer der technisch versiertesten Mittelfeldspieler im Trikot der deut­schen Nationalmannschaft. Der 64-jährige türkische Staats-, Partei- und Regierungschef mus­ste nur noch den Kopf hinhalten und einnicken. Gestern hat Erdoğan dem 29-jäh­rigen Özil telefonisch zu dessen Rücktritt aus der DFB-Elf gratuliert. Özils Haltung sei "kom­plett patriotisch. Ich küsse seine Augen".

Das Foto mit Erdoğan sei nicht politisch gemeint, hatte Özil am Sonntag wissen lass­en. Vielleicht weiß er nun, wie politisch der gemeinsame Auf­tritt mit Erdoğan tat­säch­lich war. Es war kühle Berechnung. Alles was Erdoğan tut, ist kühle Berechnung. Er schasst verdiente AKP-Mitglieder, schanzt Verwandten und en­gen Bekannten wichtige Posten zu, kriminalisiert die Opposition, lässt politische Geg­ner mittels Terrorprozes­sen kaltstellen, und er veranstaltet kurz vor einer wichtigen Wahl eine Fotosession mit türki­sch-stämmigen Kickern. All das dient nur dem einem Zweck: Dem Ausbau seiner unumschränkten Macht.

Özil lässt sich instrumentalisieren

Mesut Özil weiß das vielleicht nicht, er will ja nur Fußball spielen. Mesut Özil beschäftigt sich vielleicht nicht mit türkischer Politik, er soll ja Respekt zeigen, hat ihm seine Mutter beigebracht. Respekt – vor Werten, vor Personen, vor Ämtern – wo vor genau?

Mesut Özil hat verdammt gute Gründe, wütend zu sein. Es ist einfach nur schäbig, wie seit dem WM-Aus von Jogi Löws Mannschaft auf ihm herumgehackt wird. Er hat ein Recht darauf, dass ihm als Mensch und Nationalspieler Respekt entgegen­gebracht wird. Ich bekenne, dass ich bin ein großer Fan seiner fußballerischen Qualitäten bin.

Ich bekenne gleichermaßen, dass mich die Art seines Abgangs sehr irritiert. Wie Erdoğan bei seinem unsäglichen Wahlkampf im Frühjahr 2017 spricht er pauschal von Rassismus. Das freut den Autokraten in Ankara.

Einziger Gewinner der ganzen Affäre: Erdogan

Das Verhalten Erdoğans bewegt sich in bekannten Bahnen. Niemand sollte überrascht sein. Schlimm ist aber, wie die Diskussion in Deutschland geführt wird. Von Leuten wie Hoeneß, Basler, Matthäus, oder von Politikern des vorwiegend rechten Spek­trums. Und richtig schlimm ist das Verhalten der DFB-Spitze. Erdoğan freut sich darüber. Bald könnte er zum 3:0 einnetzen, wenn die Türkei anstatt Deutschland den Zu­schlag für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bekommen sollte.