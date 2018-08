Ja, vielleicht war es erwartbar, dass die Nachricht von einer Einreisesperre in den Schengen-Raum für den abgeschobenen Gefährder Sami A. solche Welle schlagen würde. Kaum ein Medium verzichtete heute auf diese Schilderung in dieser nun schon seit vier Wochen laufenden Diskussion.

So lange ist es her, dass Sami A. abgeschoben wurde und dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen urteilte, dass dies nicht rechtmäßig war und er – auf Staatskosten – zurückgeholt werden müsse. Dagegen hat die Ausländerbehörde Bochum und dahinter das NRW-Integrationsministerium vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Beschwerde eingelegt. Bis heute Abend nun, 23 Uhr 59 genau, läuft die Frist, in der die Parteien ihre Sicht der Dinge darlegen können – in den nächsten Tagen – zeitnah hieß es beim OVG – werde nun eine Entscheidung folgen.

Die Nachricht ist keine Nachricht

In diese Gemengelage passte die Nachricht einer Wiedereinreisesperre natürlich glänzend – und sieht aus, wie eine vorsorgende Maßnahme der Behörden – sollte das OVG ihre Beschwerde abweisen.

Nur: Die Nachricht ist gar keine Nachricht. Denn: Die Einreisesperre ist ein – wie die Stadt Bochum heute noch einmal bestätigte – normaler Verwaltungsakt. Sprich: Ein Automatismus, der einer Abschiebung folgt. Egal, ob diese rechtens war oder nicht. Und über letzteres und nur über letztes gilt es nun zu entscheiden.

Viel Lärm um erst einmal nichts – könnte man also meinen. Und doch zeigt sich daran, fast schon beispielhaft, wie im komplexen Fall Sami A. der öffentliche Diskurs läuft, wie sich der berühmte Volksmund und die differenzierte Rechtsauffassung hier mitunter konträr gegenüberstehen. Das bewies auch NRWs Ministerpräsident Armin Laschet, der den Fall sinngemäß und ebenso salopp kommentierte, man habe nach Recht und Gesetz entschieden und könne im Ergebnis doch froh sein, dass der Gefährder nicht mehr in Deutschland sei.

Ein Paradebeispiel für eine Erregungsrepublik

Es ist diese Haltung, diese Wortwahl, die es schwer macht, sich in der Öffentlichkeit mit dem Fall zu beschäftigen. Davon können nicht nur die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen berichten, denen Drohungen ins Haus flatterten, sondern auch SPD-Abgeordnete aus NRW, die sich, trotz der Komplexität, an das Thema wagten. Sie berichten davon, dass sie im Wahlkreis nur so verstanden worden seien, dass sie eben Sami A. zurückholen wollten.

Das Ausländer- und Asylrecht ist kompliziert und all die genannten Auswüchse zeigen, dass der öffentlichkeitswirksame und komplexe Fall Sami A. nicht für eine platte, grundsätzliche Abschiebediskussion taugt. Seine Konsequenzen sind zwar – auch Stunden vor Ablauf der Frist des OVG Münster – nicht absehbar und könnten – im Extremfall – wohl bis zum Rücktritt des stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten und Integrationsminister Joachim Stamp von der FDP führen.

Aber: Der Fall Sami A. bleibt – trotz aller Schwierigkeiten – ein Härtetest für den Rechtsstaat. Und taugt schon jetzt als ein Paradebeispiel für eine Erregungsrepublik – mit all ihren Auswüchsen.

Moritz Küpper (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Moritz Küpper, Jahrgang 1980, studierte Politik- und Kommunikationswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in München und Washington, D.C. und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er promovierte an der Universität Bonn und arbeitete als Redakteur bei Capital, in der Online-Redaktion des Deutschlandradios sowie der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Seit 2015 ist er als Deutschlandradio-Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen tätig.