Am 3. Mai, wenige Wochen nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung, lud Horst Seehofer zur ersten großen Pressekonferenz im neuen Amt. Nach gut einer Stunde wurde der Bundesinnenminister auf den Fall angesprochen, der von Medien, allen voran der "Bild"-Zeitung, immer wieder skandalisiert worden war: den Fall des sogenannten "Bin Laden Leibwächters" Sami A.

"Ich hab mich entschlossen, da selber sehr weiter dran zu bleiben an dem Fall, auch mich darum zu kümmern", erklärte Seehofer und ließ keinen Zweifel daran, wo er die Probleme sah, denen er sich zuwenden wollte.

"Ich glaube seit 2007 läuft diese Angelegenheit, aber es gibt immer wieder Urteile dazwischen, auch Verbote der Abschiebung und trotzdem müssen wir versuchen, diese Spirale zu durchbrechen von ständigen Verfügungen und Gerichtsurteilen und wieder Verfügungen."

Abschiebung ohne Zusicherung Tunesiens

Seehofer erläuterte zugleich, es müsse gewährleistet werden, dass Sami A. bei einer Abschiebung nach Tunesien keine Folter drohe. Sein Ministerium sei darüber bereits mit den tunesischen Behörden im Gespräch. Man müsse da eine Zusage haben, das gehe nicht auf Zuruf, sagte Seehofer in der Pressekonferenz vom 3. Mai.

Zweieinhalb Monate später nun muss sich der Bundesinnenminister neuen Fragen stellen, weil Sami A. eben ohne jene Zusicherung und entgegen einer richterlichen Anordnung nach Tunesien abgeschoben wurde. Es gibt Erklärungsbedarf. Auch weil die Sprecherin des Bundesinnenministeriums noch am Freitag erklärt hatte, man sei von dem Abschiebeverfahren in Nordrhein-Westfalen nicht informiert gewesen. Heute muss sich Seehofers Sprecherin korrigieren.

"Zuerst erstmal die Entschuldigung, dass ich das am Freitag sozusagen noch nicht wusste und noch nicht sagen konnte", sagt Ministeriumssprecherin Annegret Korff am Mittag in der Bundespressekonferenz und räumt ein: "Ja, die Hausleitung wurde informiert."

Innenminister war offenbar von der Bundespolizei informiert

Von der "Hausleitung" ist zunächst nur abstrakt die Rede – das kann der Minister sein, das können aber auch einer oder mehrere von Seehofers sieben Staatssekretären sein. Auf weitere Nachfrage stellt die Sprecherin dann aber auch klar:

"Die Informationen über die Planungen der Bundespolizei und mit dem Hinweis darauf, dass da nicht sicher davon ausgegangen werden kann, lagen auch dem Minister vor."

Seehofer wurde – so wird nun erklärt – von der Bundespolizei zwei Tage im Voraus darüber informiert, dass die Abschiebung von Sami A. für den 13. Juli geplant war. Tatsächlich wurde der Mann in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags mit einem eigens angemieteten Charterflugzeug nach Tunesien ausgeflogen. Erst nach dem Start der Maschine wurde den zuständigen Behörden die Gerichtsentscheidung zugestellt, mit der die Abschiebung wegen der ungeklärten Menschenrechtslage in Tunesien untersagt wurde. Das Gericht war nicht darüber informiert worden, dass die Abschiebung unmittelbar bevorstand. Besser informiert dagegen waren Reporter der "Bild"-Zeitung, die im Morgengrauen an der rechten Stelle waren, um die Abschiebung mit Fotografen minutiös zu dokumentieren. In Düsseldorf streitet das Landesinnenministerium ab, den Abschiebeplan an das Boulevardblatt durchgestochen zu haben.