Es war verdächtig ruhig geworden rund um den vor einer Woche noch so heißdiskutierten Fall Sami A. Die Özil-Diskussion, die anstehende Sommerpause, vor allem aber natürlich der Verweis auf das laufende Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, dass darüber zu entscheidend hat, ob Sami A. zurückgeholt werden muss oder nicht, haben dafür gesorgt, dass die Diskussion um die Umstände dieser Abschiebung im speziellen, aber auch der Umgang mit dem Rechtsstaat im allgemeinen, erst einmal in den Hintergrund getreten sind.

Alle Argumente, so schien es, waren ausgetauscht: Man sei bis an die Grenzen des Rechtsstaates gegangen, habe dabei aber eben kein Recht verletzt, so sinngemäß die Argumentation der politisch Handelnden, vor allem eben von Joachim Stamp, FDP, NRW-Integrationsminister, in dessen Zuständigkeit die Entscheidung fiel. Ähnlich klang es bei Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, dessen Behörden für die Umsetzung und Kommunikation mit den Gerichten verantwortlich waren. Hinzu kam und kommt, dass es mehr oder weniger gesellschaftlicher Konsens war und ist, dass es gut sei, dass Sami A. eben nicht mehr in Deutschland sei.

Demgegenüber standen und stehen jene Stimme, die sagten, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ausgetrickst worden sei. "Leck mich, Gericht", hieß es da in drastisch formulierten Kommentaren, von einer Sabotage des Rechtsstaates war die Rede.

Man nimmt den Rechtsstaat nicht ernst

Doch: Außer einer parlamentarischen Sondersitzung in Nordrhein-Westfalen, einer geforderten auf Bundesebene sowie eben ein paar Nachfragen nach dem Aufenthaltsstandort von Sami A. durch die Behörden schien wenig zu passieren - trotz der vom, nun ja, ausgetrickste Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen angeordneten Rückholung. Es braucht nicht viel Fantasie, anzunehmen, dass dies den handelnden Akteuren, nämlich Seehofer und Stamp, entgegenkam.

So konnte sich der Eindruck setzen, dass doch das Ergebnis - der Gefährder Sami A. ist nicht mehr Deutschland - stimme und der Druck der öffentlichen Diskussion verebbte. Parallel dazu konnte zudem an einer weiteren Lösung gearbeitet werden: nämlich an einer diplomatischen Zusicherung Tunesiens, dass Sami A. nicht gefoltert werde. Eine Vorlage dieser Verbalnote würde dann auch die angeordnete Rückholung überholen - und das Verfahren vor dem OVG Münster liefe ins Leere. Doch: Hätte man diese im Vorfeld vorgelegt, das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hätte wohl einer Abschiebung nicht widersprochen.

So aber entstand und entsteht nun erneut der Eindruck: Man nimmt das Gericht, seine Beschlüsse und damit den Rechtsstaat, nicht ernst.

Behörden schon nach dem Grundgesetz an geltendes Recht gebunden

Die angeordnete Fristsetzung sowie das angedrohte Zwangsgeld von heute sind aber nun ein einmaliger, ja, beispielsloser Vorgang. Denn eigentlich gilt: Gerichte müssen gegenüber staatlichen Behörden die Durchsetzung einer gerichtlichen Entscheidung nicht androhen, weil sie darauf vertrauen dürfen, dass eine Behörde eine Entscheidung so, wie sie getroffen wurde, auch beachtet. Dies folgt daraus, dass Behörden schon nach dem Grundgesetz an geltendes Recht gebunden sind.

Dass dies im Fall Sami A. nun nicht mehr gilt, zeigt, welches Misstrauen bei den Richtern in Gelsenkirchen herrschen muss - und es zeigt so auch, welche Konsequenzen oder auch - wertend formuliert - welchen Schaden das Handeln und Zusammenspiel der staatlichen Behörden von Bund, Land und kommunaler Ebene im Fall Sami A. angerichtet hat. Denn: Wir erleben nun einen Kampf zwischen Staatsgewalten, der über gerichtliche Einsprüche hinausgeht. Die ließe sich zwar bereits vermuten, doch spätestens nach der heutigen Fristsetzung sowie der Androhung eines Zwangsgeldes, haben wir es schwarz auf weiß, dass es so ist.