Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Parlamentswahl in Österreich hat der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung "Der Falter", Klenk, auf die Bedeutung etablierter Medien hingewiesen.

Wer sich für die Wahrheit interessiere, müsse seine Informationen aus seriösen Quellen beziehen, sagte Klenk im Deutschlandfunk. Politik kommuniziere aber nicht nur über seriöse Medien, sondern auch über soziale Medien. So habe etwa der FPÖ-Politiker Strache einen der größten rechtspopulistischen Accounts in Europa. Klenk betonte, den Journalisten rate er, auch weiterhin alle Fakten sorgfältig zu checken und sich nicht in einen Krieg hineinziehen zu lassen.



Die Wiener Wochenzeitung „Falter“ hat in den vergangenen Tagen etliche Enthüllungen vorgelegt, die unangenehm werden könnten für Ex-Kanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Kurz und seine Partei. In den Berichten heißt es, die Partei sei hochverschuldet. Außerdem seien möglicherweise Wahlkampfkosten und Großspenden verschleiert worden. Die ÖVP wehrt sich massiv gegen die Berichterstattung und hat beim Handelsgericht Wien eine Unterlassungsklage gegen den „Falter"eingereicht.



Heute hatte die Wiener Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den ehemaligen Vorsitzenden der FPÖ, Strache, wegen des Verdachts der Untreue aufgenommen. Ein Sprecher der Behörde teilte mit, es gehe darum, dass Strache sowie seine frühere Büroleiterin und sein ehemaliger Leibwächter bei der Partei unzulässige Rechnungen eingereicht haben sollen. Dadurch sollte die Partei dazu gebracht werden, auch private Ausgaben zu bezahlen. Strache wies die Vorwürfe als konstruiert zurück.