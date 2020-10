Der faszinierende Nachbar der Erde Die Magie des Mars

In diesen Wochen zieht der Planet Mars am Firmament die Blicke auf sich. Während etwa Jupiter und Saturn jedes Jahr ihren großen Auftritt am Himmel haben, zeigt sich Mars nur alle zwei Jahre von seiner besten Seite. Auch das hat zur besonderen Faszination beigetragen, die von diesem Planeten ausgeht.

Von Dirk Lorenzen

