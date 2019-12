Der Flötist James Galway Unverwechselbarer Ton

James Galway führte das Spiel auf der Querflöte in eine neue Dimension. Er gilt als der erste Superstar seines Instrumentes, dem ohne feste Bindung an ein großes Sinfonieorchester eine internationale Solokarriere gelang. Der von der Queen geadelte Musiker wird am 8. Dezember 80 Jahre alt.

Von Norbert Hornig

