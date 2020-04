"Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen." Diese Überzeugung treibt Robert Marc Lehmann an. Er arbeitet als Forschungstaucher in allen Gewässern der Erde. Er hat etwa an der größten Artenzählung der Welt (Census life of marine) mitgewirkt und den arktischen Ozean ebenso wie die Tiefsee erkundet. Auf über 120 Expeditionen auch zu Land hat der Meeresbiologe stets seine Kamera dabei. Dokumentarfilme sind so entstanden ebenso zahlreiche Bilder - 2015 kürte die Zeitschrift National Geographic Robert Marc Lehmann zum Fotografen des Jahres. 2018 ernannte ihn die Zeitschrift "Tauchen" zum "Mensch des Jahres".

1983 in Jena geboren, gilt der Abenteurer auch als "Jacques Cousteau aus Thüringen". Lehmann setzt sich ehrenamtlich für Umwelt- und Tierschutzprojekte ein. Regelmäßig besucht er Schulen, um junge Leute über den bedrohten Zustand unseres Planeten aufzuklären.

