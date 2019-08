Als Andrea Luchesi zum Hofkapellmeister in Bonn ernannt wurde, wartete eine Fülle von Aufgaben auf ihn. Zum Glück war er vorbereitet, auch auf Trauerfälle. Im Notengepäck, das er aus Italien mitbrachte, waren Teile einer Totenmesse, die sich bei Bedarf mit anderen Kompositionen zu einem feierlichen Requiem vervollständigen ließen, wie es in Bonn dann auch bei verschiedenen Anlässen nachweislich geschah. Nicht nur mit ihrer Rekonstruktion eines solchen Luchesi-Requiems werden Werner Ehrhardt und sein Orchester L’arte del mondo ihrem Ruf als Ausgrabungsspezialisten gerecht, sondern auch mit einem nahezu unbekannten Bonner Jugendwerk von Beethoven: der Kantate auf den Tod Josephs II. Mit von der Partie sind der Kammerchor Vox Bona und eine Schar handverlesener Vokalsolisten, an ihrer Spitze die großartige Dorothee Mields.

Beethovenfest Bonn 2018

Andrea Luchesi

Requiem für Soli, Chor und Orchester

Ludwig van Beethoven

Kantate auf den Tod Josephs II. für Soli, Chor und Orchester, WoO 87

Dorothee Mields, Sopran

Annekathrin Laabs, Alt

Martin Koch, Tenor

Thomas de Vries, Bariton

Vox Bona Kammerchor der Kreuzkirche Bonn, Karin Freist-Wissing

l'arte del mondo

Leitung: Werner Ehrhardt

Aufnahme vom 5.9.2018 aus der Kreuzkirche in Bonn