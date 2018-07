Andrés Segovia hatte die klassische Gitarre in den Konzertsaal gebracht und dem Instrument ein neue Stimme gegeben. Zur ersten Generation von Gitarristen von Weltrang, die sich an seinem Vorbild orientierten, gehörte der Engländer Julian Bream. Wie Segovia war er ein Autodidakt auf der Gitarre und in vielerlei Hinsicht ein Pionier.

Bream beherrschte ein immenses Repertoire, er beflügelte die Renaissance der Laute, spielte Kammermusik und inspirierte namhafte zeitgenössische Komponisten, neue Werke für die Gitarre zu schreiben.

Bream wurde zu einem neuen Impulsgeber für die internationale Gitarrenszene. Geschichte schrieben seine Auftritte mit John Williams, ihre gemeinsamen Aufnahmen wurden zu Bestsellern. Am 15. Juli wird der Gitarrist, der sich offiziell 2002 von der Bühne verabschiedet hat, 85 Jahre alt.