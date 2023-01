Kiesewetter (CDU)

"Der Glaube, dass die Nichtlieferung von Kampfpanzern Russland zurückhaltender macht, war ein Irrglaube"

Im Vorfeld des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein hält die Debatte um die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine an. Der CDU-Politiker Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, er erwarte, dass die Bundesregierung zumindest grünes Licht für die Lieferung von Leopard-Panzern aus Ländern wie Polen oder Finnland an die Ukraine gibt.

20.01.2023