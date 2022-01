Die Anzeige am berühmten Egyptian Kino in Park City verweist auf die Online-Ausgabe des Sundance-Festivals. (dpa / Rick Bowmer)

Die Auszeichnung für die beste US-Dokumentation ging an "The Exiles" über drei Anführer des Tiananmen-Aufstandes 1989 in China. In der Sparte "World Cinema" wählte die Jury das Drama "Utama" aus Bolivien über ein älteres indigenes Ehepaar zum Gewinner. Als beste internationale Dokumentation siegte der Umwelt-Film "All That Breathes" aus Indien. Die Auszeichnung der Zuschauer ging an die US-Doku "Navalny" über den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny. Im Bereich US-Spielfilm stimmten die Zuschauer für das Filmdrama "Cha Cha Real Smooth" mit Hauptdarstellerin Dakota Johnson.

Die Preisträger wurden virtuell bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie lief das von Robert Redford gegründete Festival für Independent-Filme im US-Bundesstaat Utah weitgehend online. In neun Tagen wurden mehr als 80 Spielfilme und fast 60 Kurzfilme gezeigt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.