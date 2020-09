Der Solo-Hornist, der sich selbst als Gebrauchslyriker, Gelegenheitsliterat und halboffiziellen Entertainer bezeichnet, wurde 1948 im Thüringer Wald am bundesweiten "Tag der Hausmusik" geboren, also am 22. November. Nach Lehr- und Wanderjahren in verschiedenen Orchestern wurde Wallendorf 1980 festes Mitglied der Berliner Philharmoniker. Zum Abschied bekam er dort nach 27 Dienstjahren den Posten "Haus-Poet auf Lebenszeit".

Literarische Liebeserklärung ans Cello

Seit 1985 ist Klaus Wallendorf beim Blechbläserensemble German Brass aktiv. In den Konzerten bereichert er bis heute als Moderator die Spielpausen mit musikalischen Anekdoten. 2012 erschien sein Buch "Immer Ärger mit dem Cello", eine literarische Liebeserklärung eines Waldhornisten an die streichenden Kollegen.

Musik-Laufplan

Titel: (7) Nr. 12: Passo a sei. Allegretto

aus: Wilhelm Tell. Oper in 4 Akten Bearbeitung als Harmoniemusik

Länge: 05:06

Ensemble: Consortium Classicum

Komponist: Gioacchino Rossini

Label: CLAVES

Best.-Nr: CD 50-8804



Titel: 4. Satz: Finale. Presto

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Es-Dur, Hob. III:38

Länge: 03:21

Ensemble: Janácek Quartett

Komponist: Joseph Haydn

Label: Decca

Best.-Nr: 425 422-2



Titel: La gamme

Länge: 01:49

Interpret: Jean Marais

Komponist: Bertille

Label: Columbia

Best.-Nr: 1C184-11700



Titel: Hey Mr. Mumbles, what did you say

Länge: 04:20

Interpret: Clark Terry

Komponist: Clark Terry

Label: Enja Records

Best.-Nr: 5011

Plattentitel: To Duke and Basie



Titel: I'm coming, Virginia

Länge: 03:22

Interpret: German Brass

Komponisten: Donald Heywood, Will Marion Cook

Label: KREUZ PLUS: Musik

Best.-Nr: 1932

Plattentitel: Essentials - Best of German Brass



Titel: Give us once a drink. Part Song - Kneipenlied für 7 Stimmen a capella

Länge: 02:56

Ensemble: Pro Cantione Antiqua

Dirigent: Mark Brown

Komponist: Thomas Ravenscroft

Label: TELDEC

Best.-Nr: 8.43443



Titel: 2. Satz - Allegretto

aus: Sinfonie Nr. 3 D-Dur, D 200

Länge: 02:45

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Carlos Kleiber

Komponist: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4779017



Titel: Fantasia on "Greensleeves" (Ausschnitt)

Länge: 01:30

Orchester: BBC Symphony Orchestra London

Dirigent: Andrew Davis

Komponist: Unbekannt

Label: Warner ESP

Best.-Nr: 746995-2



Titel: Two English idylls (Ausschnitt)

Länge: 05:00

Orchester: Academy of St. Martin-in-the-Fields

Dirigent: Neville Marriner

Komponist: George Butterworth

Label: Decca

Best.-Nr: 4527072



Titel: Sous le ciel de Paris. Bearbeitet für 4 Hörner

Länge: 03:05

Ensemble: Hornquartett der Berliner Philharmoniker

Komponist: Hubert Giraud

Label: Gebr. Alexander Mainz



Titel: I like Chinese

Länge: 03:10

Interpret: Monty Python

Komponist: Eric Idle

Label: Virgin

Best.-Nr: 665260

Plattentitel: I like Chinese



Titel: S Dirndl is harb auf mi

Länge: 02:06

Interpret: Waakirchner Sänger

Komponist: Unbekannt

Label: Bogner Records

Best.-Nr: 10823

Plattentitel: Unvergängliche Raritäten 3