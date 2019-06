Der italienische Pianist Andrea Lucchesini Toskanische Klarheit

Andrea Lucchesini machte in den 80ern Karriere als Klaviervirtuose. Aber er sah sich selbst nicht als Tastenlöwe und zog sich zurück. Über Irrwege und Phasen der Reifung ist er mit 54 Jahren bei Franz Schubert angekommen ‒ einem Komponisten, in dem er sich wiederfindet, in vielfacher Hinsicht.

Von Michael Struck-Schloen

