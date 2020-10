Matthias Schriefl ist ein Paradiesvogel in der internationalen Jazzszene. Tierglocken und Alphörner mischt der heute 39-Jährige mit Marching-Band-Sounds, und auf seiner CD "Auf Wiener Schnitzel" muhen Kühe ins Mikrofon. Musikalische Neugier trieb den Allgäuer nach Indien, Afrika und Südamerika. Manchmal inspiriert ihn auch Dixieland-Jazz und Swing aus der Plattensammlung seines Vaters. Zusammen mit seinem Vater, einem Amateurposaunisten, und fünf Geschwistern sammelte Schriefl seine ersten musikalischen Erfahrungen. Die Familienband spielte jeden Sonntag in der Kirche. Studiert hat Matthias Schriefl in Köln und Amsterdam, mit verschiedenen Bands produziert er seit dem 17. Lebensjahr CDs, die seinen unkonventionellen und experimentellen Umgang mit der Musik belegen.





Musik-Laufplan

Titel: In te Domine speravi (Ausschnitt)

Länge: 03:53

Chor: Le Poème Harmonique

Musiker: Laurent Stewart (Orgelpositiv)

Dirigent: Vincent Dumestre

Komponist: Unbekannt

Literarische Vorlage: Bibel, Psalm 31 (Vers 2ff) (Vulgata Psalm 30)

Label: ALPHA

Plattentitel: Lamentations



Titel: Jam with Sam

Länge: 03:25

Interpret: Duke Ellington and his Orchestra

Komponist: Edward Kennedy "Duke" Ellington

Label: Atlantic

Best.-Nr: 7813032

Plattentitel: The great Paris concert



Titel: The wiseone (Ausschnitt)

Länge: 04:59

Interpret: Adrian Mears

Komponist: Adrian Mears

Label: enja classic jazz

Plattentitel: All for one



Titel: Steuererklärung

Länge: 05:05

Interpret: Shreefpunk feat. Netnakisum & Streicher der Münchner Philharmoniker

Komponist: Matthias Schriefl

Label: resonando

Plattentitel: Keine Angst vor... Shreefpunk



Titel: How long do I have to wait for you?

Länge: 03:26

Interpretin: Sharon Jones & The Dap-Kings

Komponist: Bosco Mann

Label: Daptone Records

Plattentitel: Naturally



Titel: A house is not a home

Länge: 03:09

Interpret: Django Bates Belovèd

Komponist: Burt Bacharach

Label: rent a dog productions/rad

Best.-Nr: I2366019

Plattentitel: Confirmation



Titel: Coisa Mais Linda

Länge: 03:13

Interpretin: Rosa Passos (vocF)

Komponisten: Vinicius de Moraes, Carlos Lyra

Label: Deckdisc



Titel: Auf Wiener Schnitzel

Länge: 05:17

Interpret: Matthias Schriefl

Komponist: Matthias Schriefel

Label: resonando

Plattentitel: Europa



Titel: Blue in green

Länge: 03:19

Interpret: Herbert Joos

Komponist: Miles Dewey III Davis

Label: BMG RCA Victor

Plattentitel: Dream