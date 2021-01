Der Jazzpianist Bernhard Schüler Verliebt in die Melodie

Seit der Abiturzeit "totaler Sting-Fan": Bernhard Schüler. (Carsten Herwig)

Er will Schwieriges leichtgängig machen, musikalisch Komplexes eingängig klingen lassen. Seinen Stil nennt Bernhard Schüler "Song-Jazz". Dieser sei auch beeinflusst von der Lieblingsmusik seiner Eltern, erzählt er im Dlf.

Bernhard Schüler wurde 1979 in Kassel geboren, wo ihn die große Plattensammlung seiner Eltern, die Musik der Beatles und Bigbandsounds, geprägt hat. Er lernte Klavier, Klarinette und Saxophon. Fürs Jazzklavierstudium zog er nach Köln. Inspiriert durch multikulturelle Musikeinflüsse und Reisen nach Asien, Brasilien und in die USA begann Schüler, mit chinesischer Pentatonik, Klängen von afrikanischen Instrumenten und lateinamerikanischen Rhythmen zu jonglieren. Er gewann mehrere Jazzpreise und gründete 1999 die Band Triosence in der Besetzung Klavier, Bass, Schlagzeug. Der Name setzt sich aus Trio und dem englischen Wort für "Essenz" zusammen. Bernhard Schüler steht für "lyrische und melodieverliebte Musik", wie er selbst sie bezeichnet, und weniger für Improvisation, wie sie im Jazz üblich ist. Heute lebt der Pianist wieder in Kassel.





Musik-Laufplan

Titel: In my life

Länge: 02:24

Interpret: The Beatles

Komponisten: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 3824182

Plattentitel: Rubber soul



Titel: Wandering

Länge: 02:50

Interpret: Claus Ogerman

Komponist: Gaye Caldwell

Label: MPS

Best.-Nr: 15251

Plattentitel: Motions and Emotions



Titel: Arabian Princess

Länge: 03:40

Interpret: Triosence

Komponist: Bernhard Schüler

Label: Okeh

Best.-Nr: 190759586723

Plattentitel: Scorpio Rising



Titel: Starfish and the moon

Länge: 05:00

Interpret: Bill Evans

Komponisten: Bill Evans, Jim Beard

Label: ESCAPADE MUSIC

Best.-Nr: JMS 18693-2

Plattentitel: Starfish and the moon



Titel: A time for love

Länge: 04:38

Interpret: Bill Evans

Komponist: Johnny Alfred Mandel

Label: Verve

Best.-Nr: 986214-6

Plattentitel: Bill Evans for lovers



Titel: I was brought to my senses

Länge: 05:43

Interpret: Sting

Komponist: Sting

Label: A&M

Best.-Nr: 540998-2

Plattentitel: Mercury falling



Titel: Hi lili hi lo

Länge: 04:25

Interpretin: Norma Winstone

Komponist: Bronislaw Kaper

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 1337

Plattentitel: Somewhere called home



Titel: Cherokke

Länge: 03:42

Interpret: Ahmad Jamal Trio

Komponist: keine Angabe

Label: CHESS

Best.-Nr: 011105181327

Plattentitel: Cross Country Road



Titel: 1. Satz: Allegro

aus: Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur, KV 299 (KV 297c)

Länge: 03:26

Solist: Emmanuel Pahud (Flöte)

Solistin: Marie-Pierre Langlamet (Harfe)

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart, Marie-Pierre Langlamet, Emmanuel Pahud

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7243-557128-2



Titel: Cruise Control

Länge: 04:19

Interpret: Triosence

Komponist: Bernhard Schüler

Label: Okeh

Best.-Nr: 190759586723

Plattentitel: Scorpio Rising