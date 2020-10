Ein "Jahrhunderttalent" nannte ihn sein Kollege Dieter Hildebrandt. Andreas Rebers wurde 1958 geboren und wuchs im Weserbergland auf. Er studierte Akkordeon in Hannover und wurde in den Neunzigerjahren Musikalischer Leiter des Schauspiels am Staatstheater Braunschweig. In diese Zeit fiel auch sein erster Auftritt auf der Kabarettbühne der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Mittlerweile gastiert Andreas Rebers im In- und Ausland und wirkt in Radio- und Fernsehsendungen wie "Scheibenwischer", "Satire Gipfel" oder "Die Anstalt" mit. Für seine Programme wurde er unter anderem mit dem Salzburger Stier, dem Deutschen Kabarettpreis und dem Dieter Hildebrandt Preis ausgezeichnet.

Musik-Laufplan

Titel: 2. Satz: Allegro molto

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 8 c-Moll, op. 110

Länge: 03:18

Ensemble: Baumarkt-Quartett

Komponist: Dmitrij Schostakowitsch



Titel: Crisantemi für Streichquartett

Länge: 05:52

Ensemble: Enso Quartett

Komponist: Giacomo Puccini

Label: NAXOS

Best.-Nr: 8573108



Titel: Ich bau dir ein Schloß

Länge: 02:50

Interpret: Heintje Simons

Komponisten: Wolfgang Roloff, Hans Hee, Gunter Kaleta

Label: KOCH MUSIC

Best.-Nr: 324635

Plattentitel: Heute und ein bisschen gestern - Jubiläumsalbum



Titel: Ein schönes Lied

Länge: 05:01

Interpret: Andreas Rebers

Komponist: Franz Josef Degenhardt



Titel: 2. Satz: Andante con moto - Fugato, un poco più mosso

aus: Quartett für 2 Violinen, Viola, Violoncello Nr. 1 A-Dur

Länge: 08:15

Ensemble: Borodin-Quartett

Komponist: Alexander Borodin

Label: Ariola

Best.-Nr: 85214



Titel: Trakijska Racenica

Länge: 00:57

Interpret: Boris Karlow

Komponist: N. N.

Label: BMA

Best.-Nr: BMA-1005-6

Plattentitel: Boris Karlov - Legend of the Bulgarian Accordion



Titel: Nau Haka Taranga

Länge: 03:13

Interpret: Orchestre Arthur Iriti

Komponisten: Yves Roche, Eddie Lund, Charles "Charlie" Mauu, Alec Salmon

Label: Barclay

Best.-Nr: 8377402

Plattentitel: Iaora Tahiti



Titel: Yellow lights

Länge: 05:03

Interpretinnen: Umme Block

Komponistin: Klara Rebers

Text: Leoni Klinger

Label: Umme Block



Titel: Die Meere (3)

aus: 3 Duette für Sopran, Alt und Klavier, op 20

Länge: 03:05

Solistin: Juliane Banse (Sopran)

Solistin: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Solist: Cord Garben (Klavier)

Komponist: Johannes Brahms

Label: Schwann MUSICA MUNDI

Best.-Nr: 312592