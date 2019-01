Einen breiten gesellschaftlichen Konsens wollte die Bundesregierung mit der Einsetzung der sogenannten Kohlekommission erreichen. Und auch wenn der Abschlussbericht nun ein paar Wochen später als geplant fertig ist - die Sache hat sich gelohnt. Denn wenn 27 von 28 Kommissionsmitgliedern - darunter Vertreter so unterschiedlicher politischer Akteure wie der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie oder der Umweltorganisation Greenpeace - einem Kompromiss zustimmen, dann darf getrost von einem breiten gesellschaftlichen Konsens gesprochen werden. Das ist viel wert in Zeiten, in denen leider oft zu einfache und zu krakeelte Antworten gegeben werden.

Die Kohlekommission heißt offiziell "Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Was ein wenig einseitig formuliert ist, denn in der Arbeit ging es auch und vor allem um Klimaschutz und um eine künftig stabile und bezahlbare Stromversorgung. Salopp gesagt, es geht um einen Konsens, den Kohlekumpel, Klimaschützer und auch die Stromkunden langfristig akzeptieren können.

Vereinbart wurde, dass der letzte Kohlemeiler spätestens 2038 abgeschaltet werden soll. Umweltverbände wollten deutlich früher raus - doch wichtiger ist wohl, dass bereits in den kommenden drei, vier Jahren eine schnelle Senkung des Kohleanteils an der Stromversorgung hierzulande erfolgen wird. Das besiegelt das Ende der Rodung des symbolträchtigen Hambacher Forsts – und ebenso das Ende für mehr als ein Viertel des derzeitigen Stroms, der noch aus den schmutzigen Kohlemeilern kommt. Somit wird es schon bald deutlich weniger CO2-Emissionen geben, mehr saubere Luft. Und da Deutschland ja parallel auch aus der Atomenergie aussteigt, hoffentlich ebenso einen Innovationsdruck für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und für noch entwickelbare Speichertechnologien.

Nicht preiswert aber lohnend

Der Kompromiss zeigt aber auch: Billig ist das Ganze nicht zu haben. Über 20 Jahre sollen insgesamt rund 40 Milliarden Euro an die vom Ausstieg betroffenen Bundesländer gehen. Strukturförderung und Ansiedlungspolitik lauten die Stichworte. Die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer, allen voran jene, die in diesem Jahr zur Wahl stehen, haben im Vorfeld laut getrommelt. Doch Fakt ist, es sind auch besonders strukturschwache Regionen betroffen. Neue Wissenschaftseinrichtungen, bessere Verkehrsanbindungen und vielleicht auch der Umzug einzelner Bundesbehörden machen Sinn. Wichtig auch für die Kohlekumpel: Betriebsbedingte Kündigungen - aufgrund des Ausstiegsplans der Kommission - soll es nicht geben.

Der heutige Kompromiss zum Kohleausstieg ist eine Handlungsempfehlung an die Bundesregierung. Auch das Parlament muss zustimmen, besonders wenn es um haushaltsrelevante Posten geht. Da ist noch ein gewollter Spielraum, vor bei den grundsätzlich vereinbarten Entschädigungen an die Kraftwerksbetreiber. Doch hinter den ideellen Geist des heutigen Abschlussberichts sollte die große Koalition auf keinen Fall zurückgehen, sie hat den breiten gesellschaftlichen Konsens gefordert und ihn auch bekommen.

Der Atomausstieg soll 2022 abgeschlossen sein, das Raus aus der Kohle bis maximal 2038 verwirklicht werden. Dann wird Deutschland wohl eines der ersten Industrieländer sein, welches neben Erdgas fast komplett auf erneuerbare Energien setzt. Es ist das richtige Signal in einer Welt, in der so mancher Staatenlenker glaubt, den Klimawandel einfach ignorieren zu dürfen. Zudem: Die technologische und digitale Transformation der Energiewirtschaft wird weltweit ohnehin kommen, sie braucht Vorreiter. Alles andere wäre auf lange Sicht kontraproduktiv - auch ökonomisch.