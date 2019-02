Camille Kerger wurde 1957 in Redange-sur-Attert geboren. Studiert hat er in Luxembourg und in Metz. Er gehört zu den Mitbegründern der Luxemburger Gesellschaft für Neue Musik. Als Sänger und musikalischer Leiter des Théâtre national du Luxembourg tendiert er zur Oper. Doch sein Schaffen zeichnen Vielgestalt aus und unbedingter Wille zum Neuen.

In virtuosen Instrumentalwerken bewegt sich Kerger an physisch-klanglichen Grenzen von Solist und Instrument. In multimedialen Bühnenwerken erkundet er Schnittstellen zwischen Musik, Literatur und bildender Kunst. In außereuropäischer Musik sucht er nach neuen Ideen und Klängen.

