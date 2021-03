Offene und geschlossene Schläge schaffen die starken Klangkontraste der nordindischen Tabla-Trommel. Stefan Keller, 1974 in Zürich geboren, fasziniert das vielgestaltige Klangspektrum des Instruments. Bei Gert-Matthias Wegner in Berlin sowie bei Aneesh Pradhan in Mumbai lernte er sie zu spielen. Später hat er auch wissenschaftlich über die Tabla gearbeitet.

Veränderungen beim Komponieren

Inzwischen komponiert Keller für das Instrument. Das Trommel-Paar, so der Komponist, sei enorm ergiebig für die Kombination mit Live-Elektronik. Diese wiederum helfe ihm, die Tabla "aus ihrem historischen Kontext herauszulösen". Das sensible Zusammenfließen von elektronischen und instrumentalen Klangfarben, treibende Rhythmik und scharfe Klangkontraste prägen inzwischen auch Stefan Kellers Ensemble-Werke.