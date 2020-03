Der Kopf des Löwen Eine Sichel am Himmel

Wer in diesen Tagen gegen 22 Uhr den Sternenhimmel in südlicher Richtung durchmustert, findet hoch am Firmament auf der Nord-Süd-Linie den hellen Stern Regulus, den Hauptstern im Sternbild Löwen.

Von Hermann-Michael Hahn