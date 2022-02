Abgeordnete des Bundestags in der Sondersitzung zum Krieg in der Ukraine (AFP / Odd Andersen)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Der Bundeskanzler verurteilte erneut den russischen Angriff und wies die Verantwortung in Abgrenzung zum russischen Volk dem Regime Putin zu. Er würdigte den Mut und die Entschlossenheit der Ukrainerinnen und Ukrainern, zollte aber auch den Menschen in Russland Respekt, die trotz aller Gefahren auf die Straße gingen, um für den Frieden zu demonstrieren. Scholz bekannte sich in seiner Regierungserklärung dazu der Bundeswehr „neue, starke Fähigkeiten“ zur Verfügung zu stellen und kündigte konkret ein „Sondervermögen Bundeswehr im Umfang von 100 Milliarden Euro“ an.

Der SPD-Politiker betonte, Deutschland werde von nun an „Jahr für Jahr“ mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. Dieses Ziel innerhalb der NATO war jahrelang in Deutschland innenpolitisch hoch umstritten. Scholz betonte: "Ohne Wenn und Aber stehen wir zu unserer Beistandspflicht in der Nato". Zu den bereits beschlossenen Strafmaßnahmen meinte er: "Wir behalten uns weitere Sanktionen vor - ohne irgendwelche Denkverbote". Der Bundeskanzler ist überzeugt: „Der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen."

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU)

Der Führer der stärksten Oppositionsfraktion sicherte der Bundesregierung Unterstützung für die Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine zu. Die Union werde dabei nicht „im Kleinen herummäkeln“. Er forderte aber auch ein Mitgestaltungsrecht der Union in Bundestag und Bundesrat bei den vielen nun anstehenden Entscheidungen ein. Wörtlich meinte er: „Das machen wir dann in allen Teilen gemeinsam. Nicht in der Arbeitsteilung, dass wir mit Ihnen für die unangenehmen Dinge den Kopf hinhalten und Sie in Ihrer Koalition dann unverändert weiter alle Wohltaten zu Lasten der jungen Generation verteilen.“

Merz warnte insbesondere, das von Scholz angekündigte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben der Bundeswehr bedeute neue Schulden und betonte „das geht nicht allein mit einer Regierungserklärung am Sonntagmorgen zu machen. Darüber müssen wir dann in Ruhe und im Detail sprechen.“ Merz sprach von einem „Scherbenhaufen der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte.“ Unter Anspielung auf den ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) sagte er, Putin sei nie ein "lupenreiner Demokrat" gewesen und sei nun „endgültig und für alle Welt sichtbar ein Kriegsverbrecher“ geworden. Scharf griff Merz "gutgläubige Interessenvertreter" der russischen Führung in Deutschland an - "ganz rechts und ganz links". Diese "Putinversteher als nützliche Idioten zu bezeichnen“ sei „dann wohl noch die freundlichste Umschreibung dieses Treibens."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen):

Die Ministerin sprach von einer grundlegenden Zäsur der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und meinte: „Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein.“ Vor wenigen Wochen habe sie gesagt, dass eine außenpolitische Wende um 180 Grad "im richtigen Moment" und "bei vollem Bewusstsein" getroffen werden müsse. "Jetzt ist der Moment dafür", begründete Baerbock die Entscheidung der Bundesregierung, nun doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Sie erklärte: „Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt.“ Dies gelte, auch wenn Deutschland bei Waffenexporten und -einsätzen weiter aus tiefer Überzeugung zurückhaltend sein werde.“ Baerbock unterstrich: „Es ist eine klare Botschaft an Wladimir Putin: Das Preisschild dieses Krieges gegen unschuldige Menschen und der Bruch mit der Charta der Vereinten Nationen wird für das System Putin ein untragbares sein.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Der Finanzminister und FDP-Chef erklärte, Deutschland und seine Verbündeten würden „Russland isolieren, wirtschaftlich, finanziell und politisch. Die Sanktionen sind auf Dauer angelegt. Wir brauchen einen langen Atem, wir haben diesen langen Atem." Mit Russland werde es "kein business as usual mehr geben". Lindner räumte ein, die Sanktionen würden "negative Auswirkungen auch auf uns haben". Sie seien aber „der Preis der Freiheit". Der Minister verlangte ein Umsteuern im Energiesektor und sagte: „Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.“ Lindner ging auf die von Scholz angekündigten zusätzlichen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ein und sprach von „einer enorme Summe Geld". Er bekräftigte, die Bundesregierung wolle die Schuldenbremse wieder einsetzen. Die Bundeswehr-Investitionen sollten eben nicht aus dem laufenden Haushalt, sondern aus einem Sondervermögen zur Stärkung der Bündnisfähigkeit finanziert werden, das im Grundgesetz festgeschrieben werden. Der FDP-Chef meinte: "Eine mindestens 15-jährige Vernachlässigung der Bundeswehr kann man nicht aus dem laufenden Haushalt korrigieren." Lindner wies darauf hin, dass die Bundesregierung für die Änderung des Grundgesetzes die Unterstützung der Union in Bundestag und Bundesrat braucht. Er appellierte an CDU und CSU, aber auch an Fraktionschef Merz persönlich, diese Unterstützung nicht zu verweigern.

Alice Weidel (AfD)

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel verurteilte ebenfalls die russische Aggression, sieht aber eine Mitverantwortung des Westens. Sie sagte: "Es war ein verhängnisvoller Fehler, die Ukraine mit dem unerfüllbaren Versprechen einer Mitgliedschaft in NATO und EU in eine aussichtslose Konfrontation und eine gefährliche Zerreißprobe zu locken." Das ukrainische Volk "zahle den Preis für den russischen Völkerrechtsbruch und für die falschen Versprechungen des Westens.". Dass eine NATO-Mitgliedschaft eine "rote Linie darstellt, deren Überschreitung Russland nicht hinnehmen wird, liegt seit fast zwei Jahrzehnten klar auf dem Tisch". Es seien "unzählige Gelegenheiten" versäumt worden, einen "Status gesicherter Neutralität für die Ukraine auszuhandeln". Weidel sprach von einer "Kränkung Russlands" und nannte dies das "historische Versagen des Westens". Die AfD-Politikerin drückte die Vermutung aus, die nun von Deutschland mitgetragenen Sanktionen fügten den eigenen Bürgern "am Ende mehr Schaden zu". Aus Weidels Sicht sollte die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen durch einen Wiedereinstieg in die Atomkraft beendet werden.

Amira Mohamed Ali (Die Linke)

Die Fraktionsvorsitzende der Linken gestand eine Fehleinschätzung ihrer Partei mit Blick auf Russland ein. Wörtlich erklärte sie: "Ich räume hier in aller Deutlichkeit ein, dass wir die Absichten der russischen Regierung falsch eingeschätzt haben. Wir sehen die Lage heute anders und sagen klar: Putin ist hier der Aggressor und muss sofort aufgehalten werden." Auch die Linkspartei stehe geschlossen an der Seite der Ukraine. Aber die Folge könne jetzt nicht sein, dass aufgerüstet werde. Die Linksfraktion könne und werde "dieses Hochrüsten, diese Militarisierung" nicht mittragen. Daran habe sich "bei aller Nachdenklichkeit nichts geändert". Die Linke habe weiter die "tiefe Überzeugung, dass Abrüstung und Demokratie der Weg zu Frieden sind“.

