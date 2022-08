Viele Jahre lang war Darryl Hunt Bassist von "The Pogues". (Getty Images via AFP /Theo Wargo)

Darryl Hunt starb bereits am Montag im Alter von 72 Jahren in London, wie die Gruppe nun auf Twitter mitteilte. Hunt begann 1986 als Bassist bei The Pogues, nachdem er zuvor bei anderen Bands gespielt hatte. Das erste gemeinsame Album war "If I Should Fall From Grace With God" mit dem Hit "Fairytale of New York" aus dem Jahr 1988. Er wirkte an allen weiteren Veröffentlichungen der Band bis zum letzten Studioalbum mit, das Mitte der 1990er Jahre erschien.

