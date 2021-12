Ungeimpften indes dürfen weiterhin nur für den Weg zur Arbeit, zur Erledigung von Einkäufen des täglichen Bedarfs oder zur Erholung ihre Wohnung verlassen. Durch den Lockdown am 22. November sei die Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1.100 auf 380 gesunken, hieß es.

In den einzelnen Bundesländern gelten von morgen an unterschiedliche Regeln. In Tirol, in Vorarlberg und im Burgenland beispielsweise öffnen wieder Restaurants und Hotels, in Salzburg und Wien bleiben sie noch geschlossen.

Gestern waren landesweit zahlreiche Menschen gegen die ab Februar geplante Impfpflicht in Österreich auf die Straße gegangen. Allein in Wien versammelten sich mehr als 40.000 Demonstrierende.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.