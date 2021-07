"Seine Texte sind kühn und zart, erkenntnisreich und unbestechlich." So begründete 2016 die Deutsche Akademie für Sprache die Verleihung des Georg-Büchner-Preises an Marcel Beyer. Seit mehr als 30 Jahren verfasst er Essays, Gedichte, Romane und Libretti, die sich immer wieder mit der deutschen Geschichte, vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. 1965 wurde Marcel Beyer in Tailfingen auf der Schwäbischen Alb geboren. Er studierte Germanistik und Literaturwissenschaft an der Universität Siegen und lebt seit 1996 in Dresden. Der 55-Jährige tritt auch immer wieder als Herausgeber in Erscheinung, wie zuletzt mit einer vierbändigen Gesamtausgabe der Werke von Thomas Kling.

Musik-Laufplan

Titel: Wings of Love

Länge: 02:54

Interpretin: Tsvia Abarbanel

Komponist: Unbekannt

Label: Fortuna Records

Best.-Nr: FTN008

Plattentitel: Tsvia Abarbanel: Eastern Soul



Titel: Only Love

Länge: 03:21

Interpret: Xylouris White

Komponist: Various Composers

Label: Bella Union

Plattentitel: Mother



Titel: Calypso Blues

Länge: 02:40

Interpretin: Mona Baptiste

Komponist: Nat "King" Cole

Label: unbekannt

Plattentitel: NWDR-Produktion Mona Baptiste



Titel: Abusey Junction

Länge: 03:10

Interpret: Kokoroko

Komponist: Oscar Jerome

Label: BROWNSWOOD RECORDINGS

Best.-Nr: BWOOD0175CD

Plattentitel: We out here



Titel: Igha Suo Gamwen

Länge: 03:02

Interpret: Rolling Stone & His Traditional Aces

Komponist: Unbekannt

Label: Honest Jon’s Records

Best.-Nr: HJRCD38

Plattentitel: V. A.: Marvellous Boy: Calypso From West Africa



Titel: Soyle Beni

Länge: 01:54

Interpretin: Grazia

Komponist: Unbekannt

Label: Fortuna Records

Best.-Nr: FTNLP001

Plattentitel: Grazia: Grazia



Titel: Aflana

Länge: 04:07

Interpret: Attarazat Addahabia

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Jakarta Records

Best.-Nr: HABIBI011



Titel: Nem Kaldi

Länge: 04:02

Interpretin: Derya Yildirim & Grup Simsek

Komponist: Mahzuni Serif

Label: Catapulte Records

Best.-Nr: o. A.



Titel: Wespe für Stimme solo

Länge: 07:40

Solist: Daniel Gloger (Countertenor)

Komponist: Enno Poppe

Text: Marcel Beyer

Label: KAIROS Production

Best.-Nr: 0013252KAI



Titel: Space carnival

Länge: 03:32

Interpret: The Comet Is Coming

Komponist: The Comet Is Coming

Label: Leaf Label

Best.-Nr: BAY104CDP

Plattentitel: Channel the spirits