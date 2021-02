Tom Schulz wurde 1970 in der Oberlausitz geboren und wuchs in Ostberlin auf. Nach einem Berufsstart in der Baubranche veröffentlichte er 1997 seinen ersten Gedichtband "Städte, geräumt", dem zahlreiche lyrische Werke folgten. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur und dem Liechtensteinpreis für Lyrik. Tom Schulz ist Dozent für kreatives Schreiben, Herausgeber und schreibt nebenbei Kritiken und literarische Reportagen für verschiedene Medien. Außerdem arbeitet er als Übersetzer aus dem Spanischen, dem Niederländischen und dem amerikanischen Englisch. Zuletzt erschien sein Lyrikband "Reisewarnung für Länder Meere Eisberge" im Hanser Verlag Berlin. Er lebt in Berlin und Italien.





Musik-Laufplan

Titel: Apollon musagète Ballett in 2 Bildern für Streichorchester (Ausschnitt)

Länge: 04:40

Orchester: Berliner Philharmonisches Orchester

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Igor Strawinsky

Live-Mitschnitt Deutschlandradio Kultur vom 07.12.1980



Titel: A beautiful peace

Länge: 02:27

Interpret: Robert Wyatt

Komponisten: Robert Wyatt, Brian Eno

Label: DOMINO British

Best.-Nr: 398.1202.2

Plattentitel: Comicopera



Titel: I am the man

Länge: 02:35

Interpretin: Simone White

Komponistin: Simone White

Label: Parlophone

Best.-Nr: 396684-2

Plattentitel: I am the man



Titel: Place to be

Länge: 02:44

Interpret: Nick Drake

Komponist: Nick Drake

Label: Island Records

Best.-Nr: 0602537069958

Plattentitel: Pink moon



Titel: Memory Lane

Länge: 05:55

Interpret: Jim O'Rourke

Komponist: Jim O'Rourke

Label: DOMINO British

Plattentitel: Album: Insignificance



Titel: Jeux d'eau für Klavier (Wasserspiele)

Länge: 05:24

Solistin: Martha Argerich (Klavier)

Komponist: Maurice Ravel

Label: DGG

Best.-Nr: 1138672



Titel: The moon asked the crow

Länge: 03:50

Interpretinnen: CocoRosie

Komponistinnen: Sierra "Rosie" Casady, Bianca "Coco" Casady, Gaël Rakotondrabe

Label: Pianadventurous

Best.-Nr: SOU009CD

Plattentitel: Grey oceans



Titel: Morcom

Länge: 03:03

Interpretin: Laurel Halo

Komponistin: Laurel Halo

Label: Hyperdub

Best.-Nr: I2334748

Plattentitel: Quarantine



Titel: Übermorgen

Länge: 03:34

Interpreten: Barbara Morgenstern, Robert Lippok, Justus Köhncke

Komponisten: Barbara Morgenstern, Justus Köhncke, Robert Lippok

Label: MONIKA

Best.-Nr: Monika 85

Plattentitel: Doppelstern



Titel: Bird song

Länge: 02:58

Interpret: Bert Jansch (voc,g)

Komponist: Bert Jansch

Label: LINE RECORDS

Best.-Nr: TACD9.00784

Plattentitel: Rosemary Lane



Titel: Große Fuge B-Dur, op. 133 (Ausschnitt)

Länge: 05:01

Ensemble: Alban Berg-Quartett

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Emi

Best.-Nr: 747136-2