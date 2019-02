Im chinesischen Kalender ist jedem Jahr eines der zwölf Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören auch Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn und Hund. Dies ist tatsächlich ein reiner Tierkreis. Zum Tierkreis an unserem Himmel gehören mit Zwillingen, Jungfrau, Waage, Schütze und Wassermann auch fünf Figuren, die keine Tiere sind.

Allerdings entspricht der Tierkreis an unserem Himmel den Sternbildern, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres wandert. Dagegen haben die zwölf Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders keinen direkten Bezug zu den Sternbildern.

In der chinesischen Tradition gibt es mehr als 250 Himmelsfiguren. Die meisten davon sind recht kleine Sterngruppen. Manche bestehen sogar aus nur einem Stern. Dass es auch in China zwölf Figuren im Tierkreis gibt, geht vermutlich auf die knapp zwölfjährige Umlaufzeit des hellen Planeten Jupiter zurück.

Was man am Himmel sieht, ist immer auch eine Frage der Fantasie. Vor Jahrtausenden haben chinesische Gelehrte den Himmel anders eingeteilt als ihre Kollegen in Babylon oder Griechenland, auf die unsere Sternbilder zurückgehen. Aber ein falsch oder richtig gibt es am Firmament nicht – jede Kultur hat ihren eigenen Himmel.