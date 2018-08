Der Paritätische Gesamtverband fordert eine umfassende Reform des Hartz-Vier-Systems.

Im Jahresgutachten des Wohlfahrtverbands heißt es, fast drei Viertel der Bezieher der Grundsicherung seien Kinder, Erwerbsunfähige, Alleinerziehende, Aufstocker oder Langzeitarbeitslose mit besonderen Schwierigkeiten. Das Hartz-IV-System werde den meisten dieser Menschen nicht gerecht. Ziel einer wirklichen Grundsicherung müsse sein, ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Beinahe 90 Prozent der Bevölkerung sorgten sich um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, erklärt der Verband weiter. Demnach machen sich, unabhängig von der persönlichen Einkommenssituation über die Hälfte der Bevölkerung Sorgen um den sozialen Zusammenhalt, mehr als ein Drittel sogar große Sorgen. Besonders für Langzeitarbeitslose und gegen die zunehmende Altersarmut müsse mehr getan werden.



Zur Stabilisierung der sozialen Lage schlug die Organisation außer der höheren Grundsicherung vor, den Mindestlohn auf zwölf Euro in der Stunde zu erhöhen sowie die Arbeits- und Rentenversicherung zu stärken. Das geforderte Reform- und Investitionsprogramm veranschlagt der Paritätische Wohlfahrtsverband mit 50 Milliarden Euro plus 15 Milliarden Euro Steuerausfall.



Die Partei Die Linke unterstützt die Forderung des Paritätischen Gesamtverbandes, stärker gegen die gesellschaftliche Ungleichheit in Deutschland vorzugehen. Die Politik der vergangenen Jahrzehnte habe die soziale Spaltung vorangetrieben, sagte Fraktionschef Bartsch. Nötig sei eine große Steuerreform, um bei den Reichen und bei den Konzernen das abzuholen, was etwa zur Bekämpfung von Kinderarmut notwendig sei.