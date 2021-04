"Popstar unter den Pianisten" - dieser Ruf aus jungen Jahren begleitet Lang Lang nach wie vor. Nicht zuletzt, weil der heute 38-jährige Musiker mit dem modischen Fransenschnitt rund um den Globus auch junge Menschen begeistert. Mit seiner eigenen Stiftung fördert Lang Lang junge Pianistinnen und Pianisten. Geboren wurde er in der Millionenstadt Shenyang im Nordosten Chinas. Schon mit drei Jahren begann er Klavier zu lernen. Ausgebildet in China und den USA, gelang Lang Lang 1999 als Konzerteinspringer der internationale Durchbruch. Der vielfach ausgezeichnete Musiker spielte bei großen Ereignissen wie etwa der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking. Seine Diskographie umfasst über 30 Aufnahmen. Zuletzt widmete er sich intensiv den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und recherchierte dafür unter anderem im Bach-Archiv in Leipzig. Per Video-Schalte aus China hat er seine Ausgabe "Klassik-Pop-et cetera" moderiert.

Hören Sie hier die englische Klassik-Pop-et cetera-Aufnahme mit Lang Lang. (62:28 Min)

Musik-Laufplan

Titel: Variation 16

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 ("Goldberg-Variationen")

Länge: 02:45

Solist: Lang Lang (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4818971



Titel: Aria

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 ("Goldberg-Variationen")

Länge: 03:06

Solist: Glenn Gould (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: CBS

Best.-Nr: 37779



Titel: Variation 16

aus: Aria mit 30 Veränderungen für Klavier, BWV 988 ("Goldberg-Variationen")

Länge: 02:45

Solist: Andreas Staier (Cembalo)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: HMC 902058



Titel: 1. Satz: Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito

aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 b-Moll, op. 23

Länge: 05:56

Solist: Vladimir Horowitz (1903-1989)(Klavier)

Orchester: NBC Symphony Orchestra

Dirigent: Arturo Toscanini

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 88697916312-44



Titel: 3. Satz Rondo Molto allegro

aus: Klavierkonzert für Klavier und Orchester Nr. 2 in B-Dur op. 19

Länge: 04:55

Solist: Daniel Barenboim

Orchester: Staatskapelle Berlin

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Decca

Best.-Nr: 2865136



Titel: Two Horses

Länge: 02:28

Solist: Lang Lang (Klavier)

Solist: Guo-ren Lang (Erhu)

Komponist: Huang Hai Hwai, Shen Li Qun, Chen Rao Xing

Bearbeitung: Lang Lang, Guo-ren Lang

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 5918710



Titel: O sole mio

Länge: 02:51

Interpret: Luciano Pavarotti (1935-2007)(Tenor)

Komponist: Eduardo DiCapua

Label: Decca

Best.-Nr: 443260-2



Titel: 3. Satz Poco allegretto

aus: Symphonie Nr. 3 in F-Dur op. 90

Länge: 03:52

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Johannes Brahms

Label: Deutsche Grammophon



Titel: 1. Satz Allegro con spirito

aus: Symphonie Nr. 35 in D-Dur KV 385 "Haffner"

Länge: 03:40

Orchester: Concentus musicus

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 3557016



Titel: Happy

Länge: 03:26

Interpret: medlz

Komponist: Pharell Williams

Label: Timezone

Plattentitel: Das läuft bei uns