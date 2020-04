Der amerikanische Präsident Trump hat weltweit harsche Kritik geerntet für seine Ankündigung, alle US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO zu stoppen.

(imago / Liu Qu / Xinhua)Die WHO in der Coronkrise

Trump will der WHO kein Geld mehr überweisen, weil er meint, diese hätte zu spät und schlecht auf den COVID-19-Ausbruch reagiert. Wir erklären, was dies für die WHO bedeutet und welche Rolle sie im Kampf gegen das Virus spielt.

Aber: Ganz so einfach ist es nicht. Die WHO ist keine perfekte Institution. Wie so viele Organe und Ableger der Vereinten Nationen leidet die internationale Gesundheitsorganisation am Nepotismus der Mitgliedsstaaten bei der Besetzung von Posten. Die WHO kann nicht einfach kompetentes Personal für Führungspositionen einstellen. Sie muss den Proporz berücksichtigen, den die Mitgliedsstaaten untereinander aushandeln. Von den 194 Staaten, die Mitglied der Weltgesundheitsorganisation sind, genügt mindestens eine Zweidrittelmehrheit nicht den Maßstäben von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Deals zwischen den Mitgliedstaaten

Nur so ist es zu erklären, wie der jetzige WHO-Direktor, der Äthiopier Tedros Ghebreyesus, an sein Amt kam. Die chinesische Regierung rührte vor seiner Wahl die Werbetrommel für ihn. Äthiopien steht tief in der Kreide in Peking und musste noch vor kurzem um eine Umschuldung betteln. Jetzt konnte Ghebreyesus sich bei seinen chinesischen Förderern erkenntlich zeigen. Noch Anfang Februar lobte der WHO-Direktor nach einem Treffen mit dem chinesischen Machthaber Xi Jinping China für seine angebliche Transparenz.

Dass dem nicht so war, wusste Ghebreyesus. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte China immer noch nicht den Experten der WHO die Einreise erlaubt, um Daten und Fakten über COVID-19 zu sammeln. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die chinesischen Behörden lange die Gefahr vertuscht hatten. Die WHO hat sich so zum Lautsprecher chinesischer Propaganda-Narrative gemacht.

WHO-Haushalt größtenteils spendenfinanziert

Aber: Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die WHO auf die Beiträge und Spenden ihrer Mitglieder angewiesen ist – und dass sie unabdingbar ist, besonders für die ärmeren Länder dieser Welt.

Zur Wahrheit gehört auch, dass sie chronisch unterfinanziert ist. Drei Viertel ihres Haushaltes stammen nicht aus den regulären Mitgliedsbeiträgen, sondern aus Spenden. Unter anderem gehört die Stiftung des Software-Milliardärs Bill Gates und seiner Frau Melinda zu ihren Geldgebern. Die Gates-Stiftung finanziert wichtige WHO-Projekte wie die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. Als Bill Gates hörte, dass US-Präsident Trump die Mitgliedsbeiträge der USA nicht mehr zahlen will, twitterte er: "Die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation während einer globalen Gesundheitskrise einzustellen, ist so gefährlich, wie es sich anhört."

Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten

Die australische Regierung misstraute den anfänglichen Abwiegelungen der WHO und riegelte das Land relativ schnell ab. Doch sie will die internationale Gesundheitsorganisation weiter mitfinanzieren. Aus einem guten Grund: Er wolle das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sagte der australische Premier Scott Morrison.

Das hört sich nach einer realitäts- und problembewussten politischen Einschätzung an. Weit entfernt davon liegen die Motive des US-amerikanischen Präsidenten. Trump will von seiner eigenen Untätigkeit und seiner Abwiegelungsstrategie ablenken und brauchte einen Prügelknaben. Was bot sich da Besseres an, als eine internationale Organisation abzustrafen? Die außenpolitischen Kosten sind Trump egal. Der Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation stärkt einmal wieder China, das dankbar in alle von Trump veranlassten internationalen Leerräume vorstößt.

Der "America-first"-Präsident demonstriert angeblich, wie ernst es ihm sei. Dass dieses Theater so durchsichtig wie plump ist, wird den harten Kern seiner Anhänger nicht stören.

Coronakrise ist Gift für Trumps Wiederwahl

Aber die Pandemie kann Trump dennoch gefährlich werden, und das weiß er. Die explodierende Arbeitslosigkeit, bedingt durch die Coronakrise, ist Gift für seine Wiederwahl. Das Heft des Handelns gegen die Pandemie in die Hand zu nehmen, hat er unwiederbringlich versäumt. Diese Krise gehorcht eigenen Gesetzen.

Deshalb die Nebelkerze mit der WHO. Die USA stürzen in die größte Wirtschaftskrise seit den 30er-Jahren. Aber das Virus kann Trump nicht mundtot machen, weder durch Großmäuligkeit noch durch Schweigegeld. Diese Krise wird an ihm haften.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.