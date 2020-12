Heiße Bar-Nächte, zwielichtige Drogengeschäfte, Geldgier und Armut in einer brodelnden Großstadt: Das sind die Zutaten von "Babylon Berlin". Die aufwendige Krimiserie lässt die Goldenen Zwanziger wiederauferstehen und feiert seit 2017 eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Drei Regisseure und Drehbuchautoren arbeiten eng zusammen an der Hitserie - und Achim von Borries ist einer von ihnen.

Von Schwabing nach Wedding

1968 wurde er in München geboren, in Schwabing kaufte er seine ersten Platten. Regisseur werden wollte er schon immer. Direkt nach dem Abitur befanden ihn die Filmhochschulen allerdings als zu jung. Weil er trotzdem nach Berlin wollte, zog Achim von Borries in den Wedding und begann ein Studium der Geschichte, Politikwissenschaften und Philosophie. Mit 25 wurde er dann Regiestudent an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Sein Abschlussfilm und Kinodebut "England!" lief auf internationalen Festivals und gewann mehrere Preise.





Musik-Laufplan

Titel: Eine Frau in Berlin

Länge: 02:05

Interpreten: Johnny Klimek & Tom Tykwer

Komponisten: Johnny Klimek, Tom Tykwer

Label: BMG RIGHTS MANAGEMENT

Best.-Nr: 538349170

Plattentitel: Babylon Berlin



Titel: Reason or rhyme

Länge: 03:41

Interpret: The Bryan Ferry Orchestra

Komponist: Bryan Ferry

Label: BMG RIGHTS MANAGEMENT

Best.-Nr: 538349170

Plattentitel: Babylon Berlin



Titel: Allegro aus: Sonate in C-Dur, Allegro

Länge: 01:32

Solist: Maurice André (Trp)

Solistin: Hedwig Bilgram (Orgel)

Komponist: Jean-Baptiste Loeillet

Label: Angel

Best.-Nr: CDC 7497212



Titel: Back in the U.S.S.R.

Länge: 02:44

Interpreten: The Beatles

Komponisten: John Lennon, Paul McCartney

Label: Emi

Best.-Nr: 6849572

Plattentitel: The Beatles (White Album Das weiße Album) (Mono)



Titel: Quiet soul

Länge: 04:01

Interpret: Ensemble

Komponist: Daler Nasarov

Label: Emarcy Records

Best.-Nr: 159011-2

Plattentitel: Luna Papa - Bande originale du film



Titel: Laß mich nicht gehn

Länge: 02:40

Interpret: Manfred Krug

Komponist: Günther Fischer

Label: Amiga

Best.-Nr: 122473-2

Plattentitel: Krug No. 1 - Das war nur ein Moment Ein Hauch von Frühling



Titel: A Wolf At The Door

Länge: 03:20

Interpret: Radiohead

Komponisten: Thomas E. Yorke, Jon Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood, Phil Selway

Label: Parlophone

Best.-Nr: 584543-2

Plattentitel: Hail to the thief



Titel: "Morgen", op. 27, Nr. 4 aus: 4 Lieder

Länge: 03:53

Solistin: Jessye Norman (Sopran)

Orchester: Gewandhausorchester Leipzig

Dirigent: Kurt Masur

Komponist: Richard Strauss

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 00289 479 2436



Titel: Ooh la la

Länge: 01:36

Interpreten: Run The Jewels feat. Greg Nice & DJ Premier

Komponisten: Jaime Meline, Michael Render, Torbitt Schwartz, Wilder Zoby Schwartz, Keith Elam, Christopher Martin, Darryl Barnes, Greg Mays

Label: BMG RIGHTS MANAGEMENT

Plattentitel: RTJ4



Titel: For now

Länge: 04:48

Interpreten: Thomas Feiner & Anywhen

Komponist: Thomas Feiner

Label: Galileo Music Communication

Best.-Nr: ss013

Plattentitel: The opiates (revised)



Titel: Jesus bleibet meine Freude. Klaviertranskription von Myra Hess

aus: Herz und Mund und Tat und Leben. Kantate BWV 147

Länge: 03:25

Solist: Dinu Lipatti (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 207318-2



Titel: What the world needs now

Länge: 02:26

Interpretin: Cat Power

Komponist: Burt Bacharach

Label: DOMINO British

Best.-Nr: WIGCD435

Plattentitel: Wanderer