Auf seinem Schulweg musste Henk Handloegten täglich die Grenze zwischen Ost- und Westberlin überqueren. Der Sohn eines Diplomaten hatte einen Ausweis, mit dem er hin- und herfahren durfte. Geprägt von den zwei Gesichtern derselben Stadt, sehnte er sich nach einem vereinten Berlin und entwickelte mit 17 Jahren eine große Liebe zur Literatur der Weimarer Republik. Die abenteuerliche Zeit vor 1933 beschäftigt ihn auch seit acht Jahren als Regisseur und Drehbuchautor der Fernseh-Erfolgsserie "Babylon Berlin".

"Ein mittelschwerer Fall von Besessenheit"

Geboren wurde er 1968 in Celle. Sein Vater arbeitete beim Auswärtigen Amt, weshalb die Familie in Finnland, Brasilien, der Schweiz und in Frankreich wohnte. In Paris entdeckte Henk Handloegten seine Liebe zum Film, in Berlin arbeitete er als Videothekar und betrieb nach der Wende das legendäre Programmkino "Eiszeit". In den Neunzigern studierte er an der Film- und Fernsehakademie Berlin, sein Abschlussfilm "Paul is dead" wurde mit Preisen überhäuft. In diesem Spielfilm beschäftigte sich Handloegten mit einer bekannten Verschwörungstheorie zu den Bealtes, die besagt, dass Paul McCartney bereits seit 1966 tot sei und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Handloegtens Liebe zur Musik der englischen Band sei "ein mittelschwerer Fall von Besessenheit" gewesen.

Tragik und Humor im Gleichgewicht

Neben weiteren ausgezeichneten Kinofilmen kreierte er Episoden der TV-Reihen "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auch bei tragischen Filmen legt Handloegten großen Wert auf Humor. "Ich halte es nicht aus, wenn Filme zu ernst sind", sagte er in einem Interview. Mit seiner Frau, der Schauspielerin Fritzi Haberlandt, lebt in Berlin und auf einem Bauernhof in der Schorfheide.

