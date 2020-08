Benedict Wells wurde 1984 bei München geboren. Neben der deutschen besitzt der Sohn einer Luzernerin auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Seine Schulzeit verbrachte er auf verschiedenen Internaten. Mit 19 zog er nach Berlin und widmete sich dem Schreiben. 2008 erschien sein hochgelobter, erster Roman "Becks letzter Sommer", der 2015 mit Christian Ulmen in der Hauptrolle verfilmt wurde. 2016 wurde sein vierter und bislang erfolgreichster Roman veröffentlicht: "Vom Ende der Einsamkeit" stand achtzig Wochen auf der Spiegel-Bestellerliste, wurde in 37 Sprachen übersetzt und unter anderem mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet.

Im Sound der Achtziger

Wenn er einen Roman anfängt, pflege er eine "nerdige Leidenschaft", erzählt Benedict Wells im Dlf. Er erstellt eine Playlist mit hunderten von Songs - passend zu der Zeit, in der die Geschichte spielen soll. "Dann gehe ich mit einem Kaffee in der Hand durch die Stadt und versuche mich durch die Musik in die Stimmung zum Schreiben zu bringen." Für sein neues Buch flaniert er derzeit zu den Klängen der Achtzigerjahre. Einige davon stellt er auch in Klassik-Pop-et cetera vor.

Musik-Laufplan

Titel: You only live once

Länge: 03:09

Interpret: The Strokes

Komponist: Julian Casablancas

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 82876764202

Plattentitel: First impressions of earth



Titel: Neighborhood Nr. 1 (Tunnels)

Länge: 04:48

Interpret: Arcade Fire

Komponisten: Win Butler, Régine Chassagne, Richard Parry, Tim Kingsbury, Will Butler

Label: ROUGH TRADE RECORDS UK LTD.

Best.-Nr: RTRADCD219

Plattentitel: Funeral



Titel: Cause

Länge: 05:25

Interpret: Rodriguez

Komponist: Rodriguez

Label: A&M

Best.-Nr: AMLS68073

Plattentitel: Coming from reality



Titel: The promise

Länge: 03:40

Interpret: When In Rome

Komponisten: Clive Farrington, Michael Floreale

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: UMD70092

Plattentitel: We can't get enough - Best of the 80s



Titel: O mio babbino caro. Arie der Lauretta

aus: Gianni Schicchi. Oper in einem Akt

Länge: 02:31

Solistin: Maria Callas (Sopran)(Lauretta)

Orchester: Orchestra Sinfonica della Radio Italiana Rom

Dirigent: Tullio Serafin

Komponist: Giacomo Puccini

Label: CANTUS

Best.-Nr: 5.00001 F



Titel: Lost in Beijing

Länge: 04:04

Interpret: Jacob Brass

Komponist: Jacob Brass

Label: Riverbell Records

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Circletown



Titel: Inner City Blues (make me wanna holler)

Länge: 05:33

Interpret: Marvin Gaye

Komponisten: Marvin Gaye, James jr Nyx

Label: Motown

Best.-Nr: 064022-2

Plattentitel: What's going on



Titel: Kaputt

Länge: 03:09

Interpret: Wir Sind Helden

Komponisten: Jean-Michel Tourette, Judith Holofernes

Label: Fly Fast Records

Plattentitel: Poptastic conversation China



Titel: Golden brown

Länge: 04:03

Interpret: Kaleef

Komponisten: Hugh Cornwell, Jean Jacques Burnel, Dave Greenfield, Jethro "Jet" Black

Label: MCA RECORDS

Best.-Nr: MCD70041

Plattentitel: Black & beautiful - The power of Soul Music, Vol. 2



Titel: Eleanor put your boots on

Länge: 02:50

Interpret: Franz Ferdinand

Komponisten: Alexander "Alex" Kapranos, Nicholas "Nick" McCarthy, Robert "Bob" Hardy, Paul Thomson

Label: DOMINO British

Best.-Nr: 398.1161.2

Plattentitel: You could have it so much better