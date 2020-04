Wolf Wondratschek schreibt fein und fetzig zugleich, höchst präzise und anspielungsreich. 1943 wurde er in Thüringen geboren und wuchs in Karlsruhe auf. Von 1962 bis 1967 studierte er Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main. Danach lebte Wondratschek als freier Schriftsteller in München, wo er 1969 mit dem Band "Früher begann der Tag mit einer Schusswunde" als Rock-Poet gefeiert wurde.

Schreibt nur mit Zigaretten und Kaffee

Der Schriftsteller lehrte als Gastdozent an der University of Warwick und unternahm ausgedehnte Reisen in die USA und nach Mexiko. Ende der Neunzigerjahre ließ er sich schließlich in Wien nieder. Dort lebt Wondratschek in einem Hinterhaus und schreibt am liebsten in einer Abgeschiedenheit, in der ausschließlich Zigaretten und Kaffee als Gesellschaft akzeptiert werden. Ehrfürchtig reagiert Wondratschek nur auf Musik, die auch in seinen Texten eine große Rolle spielt - wie in seinem 2018 erschienenen Roman "Selbstbild mit russischem Klavier".





