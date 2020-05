Der eine der beiden Türme ist knapp 30 Meter hoch. Der andere ist noch einige Meter höher und beherbergt ein exzellentes Teleskop. Es ist ein Linsenfernrohr mit 30 Zentimetern Durchmesser und fünf Metern Brennweite, das wunderbare Blicke ins All ermöglicht.

In diesem Torre del Sole, dem Sonnenturm, der einst als Wasserturm gedient hat, leitet zudem ein spezielles Teleskop das Sonnenlicht in ein Labor am Fuße der Anlage.

Dort lässt sich ein rund anderthalb Meter großes Bild der Sonne an die Wand projizieren – ein einzigartiger Live-Anblick unseres Sterns, der nur an wenigen Orten möglich ist. Mit speziellen Filtern ist die direkte Beobachtung der Sonne durch das Teleskop möglich. Dann sind auch die Protuberanzen zu sehen, die gewaltigen Materieausbrüche auf unserem Stern.

Der Sonnenraum am Fuße des Turms (La Torre del Sole)

Zu dem Komplex gehört ein Planetarium mit acht Metern Durchmesser. Im Außenbereich verdeutlicht ein zwölf Meter großes Modell den Aufbau unseres Sonnensystems.

Das Team des Astronomieparks setzt bewusst vor allem auf die Tagesastronomie mit der Beobachtung der Sonne. So sind Besuche von Schulklassen sehr viel einfacher möglich.

Es gibt kaum einen anderen Ort in Europa, an dem man spielerisch dem Kosmos und seiner Faszination so nahe kommt wie in den Himmelstürmen von Bergamo.