Der Sound von Los Angeles Musikalische Welten in einem Hotel

Die US-Metropole Los Angeles ist von ganz unterschiedlichen kulturellen Einflüssen geprägt worden – auch in der Musik. Das Projekt "Rhythms of the City" würdigt jetzt dieses vielfältige Erbe, indem mehr als 100 Musiker in einem Gebäude gemeinsam auftreten.

Von Katharina Wilhelm

