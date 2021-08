Der Bundesnachrichtendienst hat die Bundesregierung offenbar seit vielen Jahren vor dem Zusammenbruch des afghanischen Staates gewarnt.

Wie "Der Spiegel" berichtete, hat der Auslandsgeheimdienst immer wieder Analysen vorgelegt, wonach weder das Militär Afghanistans noch die Politik so aufgestellt sind, dass sie dauerhaft funktionieren könnten. Allerdings seien die Beamten in den zuständigen Ministerien kaum auf Gehör gestoßen, hieß es.



Der BND und die Bundesregierung sind wegen der mangelnden Vorbereitung auf eine Machtübernahme der Taliban zuletzt massiv in die Kritik geraten.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.