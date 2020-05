Der Sternenhimmel im Juni Sommeranfang und viele Planeten

In den kommenden Wochen sind die Tage so lang und die Nächte so kurz wie sonst nie in diesem Jahr. Denn am 20. Juni fängt der Sommer an – die Sonne erreicht ihre höchste Stellung am Himmel.

Von Dirk Lorenzen

