Von Köln im Jahr 2011 nach Berlin gewechselt, schien sich der mit den Etiketten "Opus Dei-nahe" und "erzkonservativ" belegte, weitgehend unbekannte Rainer Maria Woelki freizuschwimmen. Das Tischtuch mit seinem Übervater, dem berühmt berüchtigten Kardinal Meisner galt manchen als zerschnitten. Die Hauptstädter rieben sich die Augen ob eines Kardinals auf dem Rad, im Kiez unterwegs genauso wie im Gespräch über Rote Socken mit dem damaligen, schwulen Regierenden Bürgermeister Wowereit. Woelki avancierte geradezu zum Medienliebling, nur wenige wiesen noch auf seine doch eher schlichte Theologie, auf die Konzentration auf Priester und Eucharistie, auf die wenig zukunftsweisenden Konzepte hin.

Köln tut Woelki nicht gut

Schon nach drei Jahren wieder wegberufen nach Köln artikulierte er in Interviews sogar ein Fremdeln mit der alten Heimat und dem Kirchen-Klüngel. Nicht ganz klar war, ob es sich bei der Angst vor dem Rückgang aus der Diaspora in katholisches Kernland um Koketterie handelte.

Fest steht längst: Die Sorge war berechtigt. Köln tut Woelki nicht gut und er dem Erzbistum nicht. Das mögen die, die auf der Bewahrung heiliger katholischer Traditionen beharren, anders sehen. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung hat der Kardinal ein Glaubwürdigkeitsproblem und weil er den größten Teil seiner Berufsjahre in Köln verbracht hat, ist er auch nicht frei von den Verstrickungen in die lange, elende Vertuschungsgeschichte.

Strengere Regeln unter Papst Franziskus

Vor zehn Jahren begann mit dem Berliner Canisius-Kolleg die breite, öffentliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. So schleppend der Prozess zunächst war, so sind etliche Fortschritte gemacht worden, haben viele Bischöfe umgedacht, Transparenz versprochen und die Schuld der Kirche bekannt. Woelki handelte anders: Aus vermeintlich gutem Grund der Erkrankung des mutmaßlichen Täters meldet er schon 2015 einen Fall nicht nach Rom und hält nun ein groß angelegtes Gutachten unter Verschluss. Nichts gelernt? Wie viel ist da noch im Verborgenen?

Schon lange ist zu hören, dass der Kardinal sich nur von wenigen beraten und falsch beraten lässt, die Bedenken aus dem nicht gar so nahen Umfeld in den Wind schlägt. Eine verschworene Gemeinschaft. Immer bereit den Kölner Sonderweg einzuschlagen, gegen die Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz, für die Hardliner in Rom, zum Schrecken für die jeweiligen Bischofskonferenz-Vorsitzenden.

Hoffnung macht bei allem Elend, dass unter Papst Franziskus die Regeln strenger geworden sind, auch der Kölner Kardinal nicht selbstherrlich schalten und walten kann, dass der öffentliche Druck groß ist. Denn um wen geht es? Um Menschen, die missbraucht wurden, die nicht geschützt waren, sondern ausgeliefert. Und es geht um die Menschen, denen der Glaube noch etwas wert ist und die ihre Kirche nicht von einem Hirten in die Irre führen lassen wollen.