Seine eigene Geschichte beginnt in Mühlheim an der Ruhr. Hier ist Uli Hanisch aufgewachsen und hat bei Eisdielenbesuchen Helge Schneider und Christoph Schlingensief kennengelernt. Unter Schlingensiefs Regie gab er auch sein Debüt als Szenenbildner, beim Spielfilm "100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker". Es folgte eine langjährige Zusammenarbeit, aber Uli Hanisch stattete auch Filme aus für Sönke Wortmann, Oliver Hirschbiegel und Tom Tykwer. Hierbei wollte der Szenenbildner nie Realitäten abbilden, sondern stets eigene Authentizitäten für die Filme erschaffen. Uli Hanisch wurde vielfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und für seine Ausstattung des Films "Das Parfum" auch mit dem Europäischen Filmpreis. Heute lebt der 53-Jährige in Berlin und Köln.

