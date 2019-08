Mexiko erwägt ein Auslieferungsverfahren gegen den Todesschützen von El Paso. Außenminister Ebrard sagte, die Generalstaatsanwaltschaft prüfe, ob sie Anzeige wegen Terrorismus gegen Mexikaner in den USA stelle.

Dadurch würden die mexikanischen Behörden Zugang zu den Ermittlungen in den USA erhalten. Unter den 20 Menschen, die ein junger Mann am Samstag in El Paso getötet hatte, waren sechs Mexikaner.



US-Präsident Trump will im Laufe des Tages eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende abgeben. In New Jersey sagte Trump, Hass habe in den USA keinen Platz. - Mehrere oppositionelle Demokraten forderten strengere Waffengesetze und kritisierten, dass Trump mit seiner Wortwahl selbst Hass und Fremdenfeindlichkeit schüre.



Die US-Justiz stuft den Angriff von El Paso als inländischen Terrorakt ein. Dem Täter droht die Todestrafe. Ein Schriftstück, das im Internet veröffentlicht wurde, gibt Hinweise darauf, dass ein rassistisches Tatmotiv vorliegt.



In Dayton in Ohio tötete ein anderer Mann neun Menschen und verletzte weitere 27 Personen. Die Polizei erschoss den 24-jährigen Täter.