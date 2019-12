Der Tag #219a Informationsfreiheit für Ärzt*innen?

Kristina Hänel will vor das Bundesverfassungsgericht, weil sie §219a StGB für verfassungswidrig hält. Außerdem: Warum ist die Armutsquote in Bremen so hoch?

Von Ann-Kathrin Büüsker

