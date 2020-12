Der Tag Abseits von Corona: EU-Migration und Proteste in Hongkong

Im Jahr 2020 war Corona eines der vorherrschenden Themen. Andere Themen haben an Aufmerksamkeit eingebüßt. Zwei davon: Migration in die EU und die Situation von Geflüchteten wie aktuell in Bosnien oder auf den griechischen Inseln. Und: Die Demokratiebewegung in Hongkong nach dem chinesischen "Sicherheitsgesetz".

Von Katharina Peetz

