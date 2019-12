Die Parlamentswahl in Großbritannien ist entscheiden: Boris Johnson und seine konservative Partei haben die absolute Mehrheit gewonnen. Damit kann Johnson in der kommenden Woche das Brexit-Abkommen durchs Parlament bringen. Der Brexit steht damit bevor, glaubt unser Korrespondent Friedbert Meurer. Er erklärt außerdem, was das für die Innenpolitik des Landes heißt und warum die Wahlentscheidung ein erster Indikator dafür sein könnte, dass die Einheit der Vereinigten Königreiches in Gefahr ist.

Klimakonferenz in Madrid

In Madrid geht die Klimakonferenz zu Ende, derzeit wird noch um eine Abschlusserklärung gerungen. Aus Sicht unseres Reporters Georg Ehring stehen die Chancen gut, dass sie ambitionierter ausfällt, als zunächst gedacht. Aber trotzdem wird es vor allem wohl eine Verabredung dafür, im nächsten Jahr konkreter zu werden. Was nützt das also alles, wenn es gar nicht konkret ist?

