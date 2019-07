Die AfD hat ein stürmisches Wochenende hinter sich. In Thüringen und in NRW hat sich gezeigt, dass die Akteure am äußersten rechten Rand der AfD immer selbstbewusster auftreten. Die Partei-Spitze wollte den rechten "Flügel" lange Zeit nicht beachten, sagt Nadine Lindner. Jetzt werde es immer schwieriger, diese Fliehkräfte unter Kontrolle zu halten.

Außerdem: Viele Städte auf der Welt werden auch in diesem Sommer wieder von Touristen-Massen überlaufen. Auch weil diese Orte durch das Internet, durch Instragram oder durch Fernseh-Serien berühmt geworden sind. Over-Tourism heisst dieses Phänomen - aus dem Ruder gelaufener Massen-Tourismus. Aber: Viele Touristen finden es gar nicht schlecht, wenn sie nicht allein sind, meint der Tourismus-Forscher Harald Pechlaner. Trotzdem rät er beliebten Städten, sich über ihr Tourismus-Konzept mehr Gedanken zu machen.